Аддис-Абеба, 17 июня 2020, 22:08 — REGNUM Число случаев COVID-19 в странах Африки на данный момент составляет 260 233, погибли от заболевания на континенте 7019 человек, 17 июня сообщает Africa CDC.
Наибольшее число случаев коронавирусной инфекции выявлено в странах Южной Африки (80 111), причем большая часть случаев — в ЮАР.
Наибольшее число погибших от заболевания — в странах Северной Африки, где погибли от COVID-19 уже 2919 человек.
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