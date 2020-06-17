Белград, , 17:02 — REGNUM Количество выявленных случаев инфицирования коронавиурсом в Сербии достигло 12 522, сообщили 17 июня в сербском минздраве.

За сутки обнаружено ещё 96 случаев заражения коронавирусной инфекцией и один летальный исход. Общее количество летальных исходов среди пациентов с COVID-19 в Сербии достигло 257.

Летальность от COVID-19 в Сербии составляет 2,05%. Число излечившихся достигло 11 511.

Напомним, Сербия занимает 54-е место в мире по числу выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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