Вильнюс, , 13:29 — REGNUM За истекшие 24 часа на территории Литвы было выявлено два новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 17 июня сообщает сайт правительства страны, который посвящен борьбе с SARS-CoV-2.

Также указывается, что теперь общее число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в стране возросло до 1 778.

Кроме этого, сообщается, что за это же время никто в стране не умер от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов по-прежнему осталось 76.

Помимо этого, отмечается, что за все время пандемии в стране от нового заболевания вылечились 1 447 пациентов и что за минувшие сутки в стране было проведено 6 026 тестов на коронавирус, а всего — 375 572.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за последние сутки на территории Омана было зафиксировано 810 новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2.