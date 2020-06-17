Маскат, , 13:20 — REGNUM За последние сутки на территории Омана было зафиксировано 810 новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 17 июня сообщает минздрав султаната.

При этом уточняется, что в данное число входит 468 граждан страны и 342 иностранца.

По данным министерства, в результате этого общее число заразившихся коронавирусной инфекцией в стране теперь достигло 26 079.

Также сообщается, что за это же время в стране от COVID-19 умерли два пациента и потому суммарное количество летальных исходов возросло до 116.

Кроме этого, указывается, что в настоящее время в Омане 11 797 пациентов вылечились от COVID-19.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки на территории Бельгии от COVID-19 умерли 13 пациентов.