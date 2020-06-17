Женева, Швейцария, , 12:39 — REGNUM Общее количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией на Африканском континенте превысило 256 тысяч. Об этом 17 июня сообщает региональное представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По информации ведомства, в настоящее время суммарное количество зараженных SARS-CoV-2 в Африке составляет 256 504.

Также сообщается, что общее количество летальных исходов от COVID-19 на континенте достигло 6 858.

При этом уточняется, что в наибольшей степени от коронавирусной инфекции пострадали ЮАР (76 334 зараженных) и Египет (46 289).

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки на территории Польши было выявлено 506 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией.