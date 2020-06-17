Варшава, , 12:28 — REGNUM За минувшие сутки на территории Польши было выявлено 506 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 17 июня сообщает польский минздрав.

По данным ведомства, в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране составило 30 701.

Помимо этого, сообщается, что за истекшие 24 часа в стране от COVID-19 умерли 14 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 1286.

При этом указывается, что в настоящее время в Польше 14 921 человек вылечился от COVID-19.

Также известно, что на данный момент в стране от COVID-19 проходит лечение 1693 человека, 76 из которых подключены к аппаратам ИВЛ.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Ираке за сутки выявили 1385 случаев заражения коронавирусом.