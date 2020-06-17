Нижний Новгород, , 12:19 — REGNUM В Приволжском федеральном округе на утро 17 июня в очередной раз число выписанных после выздоровления граждан превысило количество новых выявленных случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба России.

Так, в округе выявлено 1111 новых носителей коронавируса, при этом число выписанных граждан составило 1405 человек. Всего в Поволжье уже выздоровели после заражения коронавирусом 34 954 жителя округа, доля выздоровевших среди общего числа носителей коронавируса достигла 58,3%. На округ приходится 59 911 подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2.

Так, рекордное число пациентов выписано в Нижегородской области — 338 человек, в Башкирии — 130, в Кировской и Ульяновской областях — по 114, в Саратовской области — 113, в Пензенской области — 108, в Оренбургской области — 100, в Чувашии — 85, в Пермском крае — 82, в Самарской области — 76, в Удмуртии — 67, в Марий Эл — 57, в Мордовии — 17, в Татарии — четверо.

Отметим, превышение числа выздоровевших в Поволжье за сутки над показателем выявления новых случаев заражения также было зарегистрировано 27, 28 и 29 мая, 9, 11 и 16 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в России подтвержден 553 301 случай заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 7843 новых носителя SARS-CoV-2. Доля жителей Поволжья в общем числе носителей коронавируса в России составляет 10,82%. Полностью выздоровели 304 342 жителя России, за сутки выписаны 10 036 человек. Доля жителей Поволжья в структуре выздоровевших составляет 11,48%.

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