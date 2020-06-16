Нижний Новгород, , 11:53 — REGNUM В Приволжском федеральном округе по состоянию на утро 16 июня число выздоровевших в очередной раз превысило количество новых выявленных носителей коронавируса. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Так, на сегодня в округе выявили 1094 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. При этом число выздоровевших составило за сутки 1252 человека. Таким образом, выздоровели более 57% от общего числа носителей коронавируса в ПФО.

Отметим, рекордное число выздоровевших пациентов приходится на Мордовию — здесь за сутки выписали 209 человек, 193 — в Нижегородской области, 140 — в Пензенской области, 133 — в Саратовской области, 122 — в Ульяновской области, в Оренбургской области — 100, в Марий Эл — 75, в Башкирии и Удмуртии — по 66, в Чувашии — 64, в Пермском крае — 49, в Кировской области — 21, в Самарской области — 11, в Татарии — троих.

Напомним, аналогичная ситуация фиксировалась 27, 28 и 29 мая. Превышение числа выздоровевших в Поволжье за сутки над показателем выявления новых случаев заражения также было зарегистрировано 9 июня и 11 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приволжском федеральном округе на 16 июня выявили 1094 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 58 800 случаев. В России подтверждено 545 458 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 8246 новых носителей SARS-CoV-2. Доля жителей Поволжья в общем числе носителей коронавируса в России составляет 10,7%.

Читайте также: Число носителей коронавируса в Поволжье достигло 58,8 тыс. человек