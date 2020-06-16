Нижний Новгород, , 10:57 — REGNUM В Приволжском федеральном округе на 16 июня выявили 1094 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 58 800 случаев, сообщает оперативный штаб России.

Так, в Нижегородской области выявили 206 новых носителей коронавируса, в Ульяновской области — 147, в Саратовской области — 123, в Пензенской области — 92, в Чувашии — 74, в Самарской области — 70, в Башкирии — 64, в Оренбургской области — 60, в Мордовии — 55, в Пермском крае — 50, в Кировской области — 48, в Марий Эл и Татарии — по 43, в Удмуртии — 19.

С учетом новых заражений общее число подтверждённых случаев коронавируса в Нижегородской области составило 14 410, в Саратовской области — 4857, в Башкирии — 4611, в Ульяновской области — 4195, в Чувашии — 4186, в Татарии — 4001, в Самарской области — 3980, в Пензенской области — 3915, в Оренбургской области — 2890, в Пермском крае — 2805, в Мордовии — 2707, в Кировской области — 2648, в Марий Эл — 2462, в Удмуртии — 1133.

Полностью выздоровели 33 549 жителей округа, за последние сутки выписаны 1252 человека. Таким образом, выздоровели более 57% от общего числа носителей коронавируса в ПФО. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 504 человека, за минувшие сутки скончались 18 человек.

ИА REGNUM напоминает, по состоянию на 16 июня всего в России подтверждено 545 458 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 8246 новых носителей SARS-CoV-2. Доля жителей Поволжья в общем числе носителей коронавируса в России составляет 10,7%. Полностью выздоровели 294 306 жителей России, за сутки выписаны 9767 человек. Таким образом, от общего числа носителей коронавируса выздоровели более 53,9% граждан. 7284 человека скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 193 — за последние сутки.

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