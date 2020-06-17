Москва, , 11:35 — REGNUM Около 8−10 млн тест-систем для диагностики нового коронавируса методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) производится в месяц в России. Об этом сообщила 17 июня глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании глав служб государств — членов Шанхайской организации сотрудничества, отвечающих за обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия.

Она отметила, что до 10 млн тест-систем обеспечивают в месяц отечественные производственные мощности. Более тыс. тест-систем были переданы почти 30 странам мира с 1 февраля по настоящий момент.

Россия продолжит отказывать такую помощь. Её уже получили страны ШОС, СНГ, государства Африки, Европы, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии, добавила Попова.

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