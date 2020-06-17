Москва, , 10:57 — REGNUM В России 16 июня было выдано разрешение на клинические исследование для двух форм вакцины против новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства здравоохранения РФ.

Разработчиками препаратов выступает ФГБУ НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России. С 17 июня начались первые клинические испытания новой вакцины. Лекарство представлено в двух формах: жидкой и лиофилизированной. Их испытания будут проходить в двух медицинских учреждениях Москвы.

Препарат в форме раствора для внутримышечного введения будут испытывать в военном госпитале им. Бурденко. Клинические испытания вакцины в виде порошка для приготовления раствора для внутримышечного введения пройдут в Сеченовском университете. В исследованиях примут участие две группы добровольцев по 38 человек каждая.

«Проведение клинического исследования непосредственно в период пандемии является уникальным случаем. Поэтому были приняты беспрецедентные меры — потенциальные участники исследования, которые только будут проходить скрининг, две недели находились в санатории на обсервации», — отмечено в сообщении.