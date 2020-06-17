Сингапур, , 11:27 — REGNUM Общее количество выявленных на территории Сингапура подтвержденных случаев заражения коронавирусом за последние сутки увеличилось на 247 и превысило 41 тысячу. Об этом 17 июня сообщает сингапурский минздрав.

По данным ведомства, в настоящее время общее число выявленных в стране зараженных SARS-CoV-2 составляет 41 216 человек.

Кроме этого, уточняется, что большинство из новых заразившихся — иностранные рабочие, которые проживают в условиях общежития.

Также за этот же период никто в стране не скончался от нового заболевания, и потому общее количество летальных исходов не изменилось и по-прежнему составляет 26.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что до конца июня в Южной Корее намерены провести тестирование трех препаратов и вакцин-кандидатов от COVID-19.