Сеул, , 11:10 — REGNUM До конца июня в Южной Корее намерены провести тестирование трех препаратов и вакцин-кандидатов от COVID-19. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства науки и информационно-коммуникационных технологий страны.

По их словам, тестирование препаратов будет проводиться на приматах. Однако разработчики препаратов не уточняются.

В мае стало известно, что в Южной Корее тестируют семь существующих препаратов, которые возможно, способны помочь в борьбе с коронавирусной инфекции.

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