Москва, , 00:46 — REGNUM В России вступил в силу закон, по которому граждане Белоруссии и Украины, свободно владеющие русским языком, будут признаваться его носителями без прохождения экзамена.

Основанием для признания станет постоянное проживание граждан или их родственников в России, а также на территории бывшего СССР или Российской империи.

Ранее иностранным гражданам для признания носителями русского языка требовалось пройти собеседование в профильной комиссии. Сам статус позволяет его обладателю получить российское гражданство в упрощённом порядке.

По информации Правительства РФ, за с мая 2014 года — с момента введения нормы о необходимости прохождения собеседования — носителями русского признано около 80 тыс. соискателей гражданства РФ, из них граждан Украины — порядка 47 тыс., граждан Белоруссии — более 800 человек.

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