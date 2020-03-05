Москва, , 12:44 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон об автоматическом признании граждан Белоруссии и Украины носителями русского языка — для упрощенного получения гражданства РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 4 марта.

Граждане Белоруссии и Украины могут быть признаны носителями русского языка при наличии предусмотренных законом оснований — данные лица либо их родственники по прямой восходящей линии постоянно проживают или ранее постоянно проживали на территории РФ либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах Государственной границы РФ — без прохождения собеседования с комиссией по признанию иностранного гражданина или лица без гражданства носителем русского языка.

Кроме того, закон наделяет дополнительными полномочиями МВД. Министерство по согласованию с Минпросвещения определит требования к уровню знаний для признания иностранного гражданина носителем русского языка, единые критерии оценки уровня знаний, порядок разработки, использования и хранения контрольных измерительных материалов, используемых при проведении комиссией собеседования с иностранным гражданином или лицом без гражданства.

Закон вступит в силу через 90 дней после опубликования.

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