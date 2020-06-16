Бухарест, , 13:46 — REGNUM Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом, которые были выявлены на территории Румынии, за прошедшие сутки увеличилось на 240 и возросло до 22 415. Об этом 16 июня сообщает телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с COVID-19 при правительстве страны.

«На сегодня в Румынии подтверждены 22 415 случаев заражения коронавирусом», — говорится в сообщении.

Также указывается, что за минувшие сутки в стране 10 пациентов скончались от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов достигло 1 437.

При этом сообщается, что в настоящее время в Румынии свыше 16 тысяч пациентов вылечились от нового заболевания.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что по состоянию на 16 июня 2020 года в Индонезии выявлено 40400 случаев заражения SARS-CoV-2.