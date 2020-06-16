Джакарта, , 12:29 — REGNUM Число случаев заражения SARS-CoV-2 в Индонезии продолжает расти, сообщает Detik.

По состоянию на 16 июня 2020 года в Индонезии выявлено 40 400 случаев заражения SARS-CoV-2. За сутки в стране подтвердили 1106 новых случаев.

Известно, что количество выздоравливающих пациентов увеличилось на 580 человек и достигло 15 153. Число случаев смерти выросло до 2231.

Как сообщало ИА REGNUM, страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Россия проведут 17 июня 2020 года специальное онлайн-совещание на уровне министров, чтобы обсудить сотрудничество по борьбе с COVID-19.

Подробнее в материале: Россия и АСЕАН обсудят борьбу с COVID-19

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