Керчь, Крым, , 12:05 — REGNUM Из-за угрозы распространения коронавируса в Крыму парад Победы проведут только в городе-герое Керчи. Об этом 16 июня на своей странице в Facebook написал глава РК Сергей Аксёнов.

«В целях обеспечения защиты жизни и здоровья граждан, в соответствии с указом президента Российской Федерации «О проведении военных парадов и артиллерийского салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов и Парада Победы 24 июня 1945 г.» и по согласованию с федеральными органами государственной власти мной принято важное решение о том, что 24 июня парад Победы состоится только в городе-герое Керчи. Это решение продиктовано особыми условиями, в которых мы оказались в последние несколько месяцев», — отметил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, помимо этого парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменили в Белгороде, Вологде, Курске, Нижнем Тагиле, Орле, Перми, Пензе, Петропавловске-Камчатском, Пскове, Саранске, Челябинске, Ярославле и Якутске.

Читайте также: Власти Крыма пообещали отметить годовщину Победы после пандемии

Читайте ранее в этом сюжете: Стали известны отменившие парад Победы российские города

Читайте развитие сюжета: Власти Крыма не хотят рисковать курортным сезоном из-за коронавируса