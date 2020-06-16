Керчь, Крым, 16 июня 2020, 12:05 — REGNUM Из-за угрозы распространения коронавируса в Крыму парад Победы проведут только в городе-герое Керчи. Об этом 16 июня на своей странице в Facebook написал глава РК Сергей Аксёнов.
Как сообщало ИА REGNUM, помимо этого парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменили в Белгороде, Вологде, Курске, Нижнем Тагиле, Орле, Перми, Пензе, Петропавловске-Камчатском, Пскове, Саранске, Челябинске, Ярославле и Якутске.
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