Симферополь, 9 мая 2020, 11:07 — REGNUM В Крыму торжественные мероприятия в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне состоятся после победы над коронавирусом. Об этом в своём обращении к крымчанам заявил 9 мая глава республики Сергей Аксёнов.
Как сообщало ИА REGNUM, из-за пандемии коронавируса празднование Дня Победы в Крыму и в других регионах страны проходит без массовых мероприятий.
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