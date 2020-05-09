Симферополь, , 11:07 — REGNUM В Крыму торжественные мероприятия в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне состоятся после победы над коронавирусом. Об этом в своём обращении к крымчанам заявил 9 мая глава республики Сергей Аксёнов.

«В этом году мы празднуем День Победы в особых условиях. Праздничные мероприятия перенесены на более поздний срок, но наша благодарность, признательность и забота о ветеранах не зависит от времени и расстояния. Парад Победы, «Бессмертный полк», все важнейшие и знаковые торжества обязательно состоятся после нашей общей победы над коронавирусной угрозой», — заявил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за пандемии коронавируса празднование Дня Победы в Крыму и в других регионах страны проходит без массовых мероприятий.

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