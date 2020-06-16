София, , 11:52 — REGNUM Общее число пациентов, умерших от COVID-19, на территории Болгарии за последние сутки возросло на два и стало составлять 176 человек. Об этом 16 июня сообщает болгарский минздрав.

Также указывается, что за истекшие 24 часа в стране был выявлен 51 новый случай заражения коронавирусом и теперь их суммарное количество достигло 3341.

При этом в настоящее время в Болгарии от COVID-19 вылечились 1784 пациента. Кроме этого, уточняется, что в больницах страны на данный момент от COVID-19 проходят лечение 253 человека, 14 из которых находятся в отделениях интенсивной терапии.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее количество выявленных на территории Эстонии подтвержденных случаев заражения коронавирусом за последние сутки увеличилось на один и стало составлять 1975.