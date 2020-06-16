Таллин, , 11:43 — REGNUM Общее количество выявленных на территории Эстонии подтвержденных случаев заражения коронавирусом за последние сутки увеличилось на один и стало составлять 1975. Об этом 16 июня сообщает департамент здоровья страны.

«Вирус … диагностировали у 1975 жителей Эстонии в различных регионах страны», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что за это же время в стране никто не умер от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов по-прежнему составляет 69.

При этом свыше 1700 пациентов вылечились от COVID-19 и было проведено свыше 97 тысяч тестов на коронавирус.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее главный государственный санитарный инспектор Нурмат Отабеков Узбекистана заявил, что число новых случаев заражения коронавирусом в республике увеличивается за счет роста числа приезжих граждан.