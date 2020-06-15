Нижний Новгород, , 11:10 — REGNUM В Приволжском федеральном округе на 15 июня выявили 1170 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 57 706 случаев, сообщает оперативный штаб России.

Так, в Нижегородской области выявили 209 новых носителей коронавируса, в Ульяновской области — 146, в Саратовской области — 128, в Самарской области — 106, в Пензенской области — 94, в Чувашии — 79, в Пермском крае — 68, в Оренбургской области — 62, в Башкирии — 61, в Мордовии — 56, в Кировской области — 53, в Татарии и Марий Эл — по 44, в Удмуртии — 20.

С учетом новых положительных тестов общее число выявленных в Нижегородской области заражений составило 14 204 случая, в Саратовской области — 4734, в Башкирии — 4547, в Чувашии — 4112, в Ульяновской области — 4048, в Татарии — 3958, в Самарской области — 3910, в Пензенской области — 3823, в Оренбургской области — 2830, в Пермском крае — 2755, в Мордовии — 2652, в Кировской области — 2600, в Марий Эл — 2419, в Удмуртии — 1114.

Полностью выздоровели 32 297 жителей округа, за последние сутки выписаны 379 человек. Таким образом, выздоровели почти 56% от общего числа носителей коронавируса в ПФО. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 486 человек, за минувшие сутки скончались 11 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 15 июня всего в России подтверждено 537 210 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 8246 новых носителей SARS-CoV-2. Полностью выздоровели 284 539 жителей России, за сутки выписаны 4489 человек. Таким образом, от общего числа носителей коронавируса выздоровели более 52,9% граждан. 7091 человек скончался на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 143 — за последние сутки.

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