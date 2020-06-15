Аддис-Абеба, , 23:46 — REGNUM Число подтвержденных случаев COVID-19 в странах Африки к настоящему моменту составляет 244 055, погибли от заболевания на континенте 6546 человек, 15 июня сообщает Africa CDC.

Наибольшее число погибших от заболевания зафиксировано в странах Северной Африки (2700). В Южной Африке 1515 смертей от болезни.

В то же время по числу случаев COVID-19 страны юга континента перегнали Северную Африку — в Южной Африке подтверждено уже 73 659 случаев заболевания против 67 702 на севере.

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