Аддис-Абеба, , 19:29 — REGNUM Число случаев коронавирусной инфекции в странах Африки составило 210 153, 11 июня сообщает Africa CDC.

Согласно отчету Африканских центров контроля заболеваний, к настоящему моменту на континенте от COVID-19 умерли 5692 человека. Вылечили от заболевания 95 781 пациента.

В настоящий момент число подтвержденных случаев коронавируса в Африке составляет всего около 2% от всех случаев заболевания в мире, однако все последние недели число случаев возрастает.

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