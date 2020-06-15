Афины , 15 июня 2020, 23:04 — REGNUM Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис пригласил иностранных туристов в страну, однако напомнил, что в стране сохраняются меры социального дистанцирования и повышенные санитарные требования, 15 июня сообщает агентство Reuters.
Однако Мицотакис отметил, что правительство хочет сделать Грецию самым безопасным местом в Европе.
Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня в Греции открылись сезонные отели и музеи, страна сняла большинство ограничений на въезд иностранных граждан.
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