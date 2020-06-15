Афины , , 23:04 — REGNUM Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис пригласил иностранных туристов в страну, однако напомнил, что в стране сохраняются меры социального дистанцирования и повышенные санитарные требования, 15 июня сообщает агентство Reuters.

«Вы можете приехать в Грецию, у вас будет фантастический опыт. Вы можете посидеть на веранде… насладиться прекрасным вином… насладиться пляжем» , — сообщил Кириакос в ходе видеообращения, записанного на острове Санторини.

Однако Мицотакис отметил, что правительство хочет сделать Грецию самым безопасным местом в Европе.

«Мы не хотим, чтобы вы находились в переполненном пляжном баре, — уточнил Кириакос. — Есть вещи, которые мы не допустим этим летом» .

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня в Греции открылись сезонные отели и музеи, страна сняла большинство ограничений на въезд иностранных граждан.

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