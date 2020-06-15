Афины , , 22:43 — REGNUM В аэропорты Греции начали прибывать первые иностранные туристы после снятия «коронавирусных» ограничений, 15 июня сообщает агентство Reuters.

До сих пор запрещен въезд в Грецию из Великобритании и Турции, однако гражданам других государств можно прибывать в страну без особых ограничений. В стране с 15 июня заработали сезонные отели и музеи.

В туризме занято около 700 000 жителей Греции, на его долю приходится около 20% ВВП страны. В 2019 году Грецию посетили около 33 млн туристов, доход от туризма составил €19 млрд ($21,42 млрд).

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