Париж, 15 июня 2020, 22:31 — REGNUM Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции во Франции находится на минимальном уровне за две недели, 16 июня сообщает Agence France-Presse.
Согласно отчету минздрава Франции, число новых случаев COVID-19 составило 152. Общее число случаев с начала эпидемии составляет 157 372.
Также за сутки во Франции скончались 29 пациентов с COVID-19, общее число погибших от заболевания в стране достигло 29 436.
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