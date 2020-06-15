Москва, , 14:06 — REGNUM В России количество тестов на коронавирус продолжит расти, несмотря на улучшение ситуации с инфекцией. Об этом 15 июня заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

«Даже в условиях смягчения режима ограничений в ряде регионов, все меры профилактики необходимо по-прежнему соблюдать», — отметил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

Премьер добавил, что количество проведенных тестов с каждой неделей будут наращиваться.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, в России выявлено 537 210 случаев заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных COVID-19, скончался 7091 человек, выздоровели — 284 539. Всего было сделано более 15,1 млн тестов.

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