12 Июня
15:26
Москвичи в парке ВДНХ.
Фото: Дарья Антонова © ИА REGNUM
15:23
В Уральском ФО замедлился прирост заболеваемости COVID-19
В регионах Уральского федерального округа замедлился прирост заболеваемости COVID-19. Во всех, кроме Ямала.
15:22
В Минздраве назвали не подходящие для профилактики SARS-CoV-2 препараты
Антималярийные препараты недопустимо рекомендовать в качестве профилактического средства от коронавируса, так как в результате такого их применения имеются неблагоприятные исходы. Об этом 12 июня рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» в эфире телеканала «Россия 1».