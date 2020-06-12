12 Июня
 
15:26

Москвичи в парке ВДНХ.

Фото: Дарья Антонова © ИА REGNUM

15:23

В Уральском ФО замедлился прирост заболеваемости COVID-19

В регионах Уральского федерального округа замедлился прирост заболеваемости COVID-19. Во всех, кроме Ямала.

15:22

В Минздраве назвали не подходящие для профилактики SARS-CoV-2 препараты

Антималярийные препараты недопустимо рекомендовать в качестве профилактического средства от коронавируса, так как в результате такого их применения имеются неблагоприятные исходы. Об этом 12 июня рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» в эфире телеканала «Россия 1».