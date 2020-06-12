Антималярийные препараты недопустимо рекомендовать в качестве профилактического средства от коронавируса, так как в результате такого их применения имеются неблагоприятные исходы. Об этом 12 июня рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» в эфире телеканала «Россия 1».