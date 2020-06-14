Нижний Новгород, , 11:35 — REGNUM В Приволжском федеральном округе на 14 июня выявили 1188 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 56 536 случаев, сообщает оперативный штаб России.

Так, в Нижегородской области выявили 215 новых носителей коронавируса, в Саратовской области — 126 в Ульяновской области — 119, в Самарской области — 110, в Пермском крае — 107, в Пензенской области — 95, в Чувашии — 77, в Башкирии — 68, в Оренбургской области — 63, в Мордовии — 58, в Татарии — 46, в Марий Эл — 44, в Кировской области — 39, в Удмуртии — 21.

С учетом новых данных общее число выявленных в Нижегородской области заражений коронавирусом составило 13 995 случаев, в Саратовской области — 4606, в Башкирии — 4486, в Чувашии — 4033, в Татарии — 3914, в Ульяновской области — 3902, в Самарской области — 3804, в Пензенской области — 3729, в Оренбургской области — 2768, в Пермском крае — 2687, в Мордовии — 2596, в Кировской области — 2547, в Марий Эл — 2375, в Удмуртии — 1094.

Полностью выздоровели в Поволжье 31 918 человек, за последние сутки выписаны 578 человек. Таким образом, выздоровели более 56,5% от общего числа носителей коронавируса в ПФО. Скончались на фоне COVID-19 от обострения хронических заболеваний 475 человека, за минувшие сутки скончались 11 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 14 июня всего в России подтверждено 528 964 случая заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 8835 новых носителей SARS-CoV-2. Полностью выздоровели 280 050 жителей России, за сутки выписаны 5409 человек. Таким образом, от общего числа носителей коронавируса выздоровели более 52,9% граждан. 6948 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 119 — за последние сутки.

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