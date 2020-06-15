Пенза, , 10:30 — REGNUM В Пензенской области парад Победы, назначенный на 24 июня, проводиться не будет, его перенесут на более поздний срок. С таким сообщением выступил губернатор региона Иван Белозерцев в ходе оперативного совещания в доме правительства.

«Ради сохранения здоровья людей 24 июня мы не будем проводить парад. Перенесем его проведение на более поздний срок», — подчеркнул губернатор.

Напомним, по поручению Белозерцева в области приступили к подготовке к шествию «Бессмертный полк» и иным мероприятиям, посвященным 75-летию Победы.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в главном параде Победы в Москве примут участие 14 тысяч военнослужащих. Всего в парадах Победы в регионах России будут участвовать 64 тысячи военнослужащих.

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