Москва, , 12:33 — REGNUM В главном параде Победы в Москве примут участие 14 тысяч военнослужащих. Об этом сегодня, 2 июня, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

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Всего в парадах Победы в регионах России будут участвовать 64 тысячи военнослужащих.

Например, для участие в парадах Победы на территории Восточного военного округа (ВВО) привлекут более 12 тыс. человек и более 500 единиц военной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, военнослужащие ЗВО провели специальную обработку боевой техники, готовящейся к параду Победы в Санкт-Петербурге 24 июня.

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