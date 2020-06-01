Пенза, , 13:06 — REGNUM В Пензенской области по поручению губернатора Ивана Белозерцева приступят к подготовке к шествию «Бессмертного полка» и иным мероприятиям, посвященным 75-летию Победы, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Главой субъекта федерации поручено оргкомитету приступить к подготовке мероприятий, перенесенных с 9 Мая. «Работа очень большая, ей надо заняться немедленно», — добавил Белозерцев.

Напомним, что президентом России Владимиром Путиным подписаны указы о проведении парада Победы в честь 75-летия Победы в Великой отечественной войне и марша «Бессмертного полка», которые пройдут 24 июня и 26 июля соответственно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области в связи со сложной эпидемиологической ситуацией региональными властями рассматривались различные варианты проведения праздничных торжеств, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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