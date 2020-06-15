Пекин, , 08:45 — REGNUM За минувшие сутки на территории Китая было выявлено 49 активных случая заражения коронавирусом и ещё 18 его носителей без симптомов. Об этом 15 июня сообщается в заявлении госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

Также указывается, что 39 случаев из числа активных являются локальными — 36 в Пекине и 3 в провинции Хэбэй, ещё 10 ввозные — четыре в провинции Сычуань, два в Чунцине, и по одному в Шанхае, и провинциях Шэньси и Фуцзянь.

Таким образом, общее число выявленных зараженных SARS-CoV-2 в Китае составляет 83 181 при 78 370 вылечившихся и 4 634 умерших от COVID-19, причем число последних за последние сутки не изменилось.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер Госсовета Китая Сунь Чуньлань заявила, что риск дальнейшего распространения коронавируса является крайне высоким из-за новой вспышки на оптовом рынке Пекина «Синьфади».