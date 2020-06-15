Пекин, , 08:11 — REGNUM Крайне высоким является из-за новой вспышки на оптовом рынке Пекина «Синьфади» риск дальнейшего распространения коронавируса. Об этом 15 июня сообщила вице-премьер Госсовета Китая Сунь Чуньлань, ее слова приводит South China Morning Post.

Вице-премьер отметила, что риск распространения SARS-CoV-2 в Пекине из-за вспышки на крупнейшем городском оптовом рынке является «очень высоким», так как население столицы Китая является очень большим, плотным и мобильным.

Также она предписала «твердые и решительные меры» по предотвращению распространения новой инфекции в Пекине.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие сутки в Пекине было выявлено сразу 36 новых случаев заболевания COVID-19. Очагом новой вспышки стал продуктовый рынок Пекина «Синьфади».