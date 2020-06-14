Токио, , 20:36 — REGNUM В Японии за прошедшие сутки выявлено 75 новых случаев заражения коронавирусом, свидетельствуют данные министерства здравоохранения страны.

Отмечается, что Токио остается главным очагом инфекции — за сутки там выявлено 47 новых случаев коронавируса. В прошлое воскресенье прирост новых выявленных случаев в Японии составлял 38, в том числе 13 — в Токио.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным университета Джонса Хопкинса, всего в Японии выявлено 17 369 случаев заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных COVID-19, скончались 927 человек, выздоровели — 15 514.

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