Токио, , 15:06 — REGNUM Автоконцерны Японии из-за пандемии коронавирусной инфекции вынуждены приостановить работу своих заводов. Об этом 13 июня сообщает телеканал NHK.

Отмечается, что в первую очередь такая мера связана с снижением продаж автомобилей в самой Японии.

Кроме этого, уточняется, что концерн Honda объявил, что приостановит два своих заводов в японской префектуре Сайтама на четыре дня и на один день в июле, а также приостановит на три дня (тоже в июле) завод в префектуре Миэ.

Помимо того, сообщается, что автоконцерн Mitsubishi тоже объявил, что приостанавливает завод своей дочерней компании в префектуре Гифу в период со 2-го по 30-е июня и завод в префектуре Айти со 2-го по 15-е июня и с 23-его по 30-е июня.

Также телеканал указывает, что планы о приостановке конвейерных сборочных автомобильных линий есть также и у компании Toyota.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 11 июня стало известно, что из-за пандемии коронавируса в Южной Корее зафиксировали спад на 57,6% экспорта автомобилей.