Берлин, , 20:14 — REGNUM В ряде городов Германии сегодня, 14 июня, прошли акции протеста против расизма и социального неравенства, сообщает в своем Twitter полиция ФРГ.

Так, по данным полиции, в Берлине вышли около 8 тыс. человек. По словам же организаторов — вышли 20 тыс. протестующих.

Демонстранты прошли через центр города, сформировав так называемую живую цепочку длиной в девять километров.

Аналогичные мероприятия прошли в Лейпциге, Гамбурге, Фрайбурге, Хемнице, Мюнстере и Пассау.

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлое воскресенье, 7 июня, около 100 человек были задержаны во время акций против расизма и полицейского произвола в столице Германии Берлине. Акции в целом носили мирный характер, однако не обошлось без провокаций и столкновений с полицией.

Читайте также: В Берлине на акциях протеста против расизма задержаны около ста человек