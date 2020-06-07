Берлин, , 14:17 — REGNUM Не менее 93 человек были задержаны во время акций против расизма и полицейского произвола в столице Германии Берлине. Об этом 7 июня сообщает пресс-служба правоохранительных органов города.

В массовых акциях протеста в Берлине приняли участие более 15 тысяч человек. Порядок в городе во время манифестаций обеспечивали более 800 сотрудников полиции. Сообщается, что акции в целом носили мирный характер, однако не обошлось без провокаций и столкновений с полицией.

Манифестанты задерживались по подозрению в нарушении общественного порядка, за сопротивление полиции и нападение на сотрудников правоохранительных органов, а также за попытку нарушить неприкосновенность жилища и попытку освободить арестованного. Во время акций пострадали 28 полицейских, а также фотожурналист во время беспорядков на Александерплатц.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 14 полицейских, пострадавших в ходе акций протеста против расовой дискриминации и полицейского произвола в Лондоне.

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