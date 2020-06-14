Белград, , 18:09 — REGNUM В Сербии за последние сутки выявили 59 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 12 310 человек. Об этом сообщает 14 июня министерство здравоохранения страны.

По информации ведомства, за сутки в стране скончался один пациент с COVID-19, всего подтверждено уже 254 случая летального исхода после заражения коронавирусом.

«Общее число скончавшихся с начала пандемии — 254 человека», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 14 июня в университете Джонса Хопкинса сообщили, что на территории США за минувшие сутки было выявлено более 25 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

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