Вашингтон, , 17:28 — REGNUM Более 25 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом было выявлено на территории США за минувшие сутки. Об этом 14 июня сообщает университет Джонса Хопкинса, собирающий медицинскую статистику в стране и в мире.

По данным университета, за прошедшие 24 часа в стране было зафиксировано 25 540 новых случая заражения SARS-CoV-2.

Также сообщается, что за этот же период в США от COVID-19 умерли 767 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов превысило 115 тысяч.

Как передавало ИА REGNUM, 14 июня в пресс-службе министерства здравоохранения Белоруссии сообщили, что в стране на текущий момент коронавирус подтвержден у 53 973 человек.