Нижний Новгород, , 11:31 — REGNUM В Приволжском федеральном округе на 13 июня выявили 1215 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 55 348 случаев, сообщает оперативный штаб России.

Так, в Нижегородской области выявили 218 новых носителей коронавируса, в Ульяновской области — 150, в Самарской области — 146, в Саратовской области — 118, в Пензенской области — 99, в Чувашии — 78, в Пермском крае — 74, в Башкирии — 70, в Оренбургской области — 62, в Мордовии — 58, в Марий Эл — 48, в Татарии — 45, в Кировской области — 29, в Удмуртии — 20.

С учетом новых данных общее число подтверждённых заражений коронавирусом в Нижегородской области составило 13 780 случаев, в Саратовской области — 4480, в Башкирии — 4418, в Чувашии — 3956, в Татарии — 3868, в Ульяновской области — 3783, в Самарской области — 3694, в Пензенской области — 3634, в Оренбургской области — 2705, в Пермском крае — 2580, в Мордовии — 2538, в Кировской области — 2508, в Марий Эл — 2331, в Удмуртии — 1073.

Полностью выздоровели в Поволжье 31 340 человек, за последние сутки выписаны 618 человек. Таким образом, выздоровели более 56,6% от общего числа носителей коронавируса в ПФО. Скончались на фоне COVID-19 от обострения хронических заболеваний 464 человека, за минувшие сутки скончались 15 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 13 июня всего в России подтверждено 520 129 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 8706 новых носителей SARS-CoV-2. Полностью выздоровел 274 641 житель России, за сутки выписан 5 271 человек. Таким образом, от общего числа носителей коронавируса выздоровели более 52,8% граждан. 6829 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 114 — за последние сутки.

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