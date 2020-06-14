Москва, , 11:55 — REGNUM Незначительный рост цен на путевки в Крым и Краснодарский край в случае ажиотажного спроса на них в период с августа по сентябрь не исключили эксперты и участники рынка туристических услуг. Их мнение 14 июня приводит ТАСС.

«В ближайшей перспективе это будет рынок покупателя — себестоимость будет расти из-за антивирусных мероприятий и ряда других факторов, маржинальная доходность снижаться, но предпосылок к сильному росту цен со стороны спроса нет», — заявил почетный президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько, добавив, что рост цен на отдых на Юге России возможен в августе-сентябре при росте спроса на него и отсутствии второй волны пандемии коронавируса.

Кроме этого, руководитель Крымского отделения Российского союза туристической индустрии Борис Зелинский указал, что цены на проживание в гостиницах региона возможно только в тех из них, где есть практика динамических цен.

Также он указал, что в ближайшей перспективе цены на проживание в отелях Юга России, по его мнению, не будут изменяться.

«Формирование цен на сезон 2020 года у отелей произошло в ноябре 2019 — январе 2020 года. Пока предпосылок в сторону уменьшения или увеличения нет», — отметил Зелинский и уточнил, что удешевления проживания не будет из-за позднего начала туристического сезона, а удорожания — потому что о его открытии заявили только несколько дней назад и наполнить гостиницы под завязку уже удастся.

При этом в минкурортов республики Крым также допустили возможность незначительного удорожания путевок на отдых в Крыму в период с августа по сентябрь и объяснили это тем, что крымские курорты в нынешнем году не будут иметь конкурентов за границей.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 13 июня глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что зарубежные страны пока не дали свое согласие на принятие туристов из России.