Москва, , 21:49 — REGNUM Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что зарубежные страны пока не дали свое согласие на принятие туристов из России. Об этом 13 июня она сообщила в эфире телеканала НТВ.

«По состоянию на сейчас, готовности в июне принимать российских туристов пока нет», — отметила Догузова.

Сотрудники Ростуризма находятся в постоянном контакте со своими иностранными партнерами и будут информировать граждан о ситуации по данному вопросу.

«Речь идет о возможности начать такие путешествия, возможно, где-то говорят с середины июля, где-то речь идет об августе. Но о конкретных датах, которые были бы на официальном уровне подтверждены, чтобы была подтверждена готовность принимать наших туристов, такого пока нет», — резюмировала Догузова.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, впервые зафиксированная в китайском Ухане в декабре 2019 года, распространившись на всю планету вынудила правительства многих стран закрыть границы, что нанесло ущерб туристической отрасли страны.