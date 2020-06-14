Киев, , 07:53 — REGNUM Более 12,5 тысяч административных протоколов было составлено в период карантина по причине нарушения требований безопасности, сообщил 13 июня глава национальной полиции Украины Игорь Клименко в ходе селекторного совещания с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко доложил, что за время карантина было составлено более 12,5 тыс. административных протоколов за нарушения требований безопасности, суды вынесли решения о штрафах на 4,5 млн грн ($168 914 — ИА REGNUM)», — сообщает пресс-служба президента Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский на совещании с министрами поручил выработать ряд решений в связи с увеличившимися случаями заражения коронавирусом.

Отметим, в предыдущие сутки на Украине зафиксировали очередной «рекорд» по числу выявленных случаев коронавируса. За сутки коронавирус лабораторно подтвердили еще у 753 человек.

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