Киев, 14 июня 2020, 07:53 — REGNUM Более 12,5 тысяч административных протоколов было составлено в период карантина по причине нарушения требований безопасности, сообщил 13 июня глава национальной полиции Украины Игорь Клименко в ходе селекторного совещания с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский на совещании с министрами поручил выработать ряд решений в связи с увеличившимися случаями заражения коронавирусом.
Отметим, в предыдущие сутки на Украине зафиксировали очередной «рекорд» по числу выявленных случаев коронавируса. За сутки коронавирус лабораторно подтвердили еще у 753 человек.
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