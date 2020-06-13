Киев, , 15:59 — REGNUM О составлении на будущее плана по восстановлению санитарно-эпидемиологической службы заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в ходе брифинга, сообщает 13 июня издание «Страна.ua».

"За последние пять лет украинская санитарно-эпидемиологическая служба была развалена. У нас даже перестали выпускать врачей-эпидемиологов», — констатировал Стеанов.

По словам главы украинского минздрава, нехватка кадров на Украине составляет до 40−50%, это и врачи-эпидемиологи, вирусологи, лаборанты.

«Мы исправляем эти ошибки прямо во время эпидемии: привлекаем специалистов, переучиваем их», — добавил Степанов.

После восстановления санитарно-эпидемиологической службы она будет отвечать мировым вызовам, имеющимся на сегодняшний день.

«Планы предусматривают создание реальной эпидемиологической защиты», — отметил глава ведомства.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее о восстановлении санитарно-эпидемиологической службы, которая планируется в течение двух лет, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

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Напомним, санитарно-эпидемиологическая служба на Украине была ликвидирована в 2017 году.