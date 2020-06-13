Киев, 13 июня 2020, 15:59 — REGNUM О составлении на будущее плана по восстановлению санитарно-эпидемиологической службы заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в ходе брифинга, сообщает 13 июня издание «Страна.ua».
По словам главы украинского минздрава, нехватка кадров на Украине составляет до 40−50%, это и врачи-эпидемиологи, вирусологи, лаборанты.
После восстановления санитарно-эпидемиологической службы она будет отвечать мировым вызовам, имеющимся на сегодняшний день.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее о восстановлении санитарно-эпидемиологической службы, которая планируется в течение двух лет, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
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Напомним, санитарно-эпидемиологическая служба на Украине была ликвидирована в 2017 году.