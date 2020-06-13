Киев, , 11:08 — REGNUM На Украине по состоянию на 13 июня коронавирус подтвердили еще у 753 человек, а общее число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 составило 30 506. Соответствующие данные приводятся 13 июня в системе мониторинга распространения эпидемии коронавируса, размещенной в пресс-службе аппарата совета национальной безопасности и обороны Украины.

За сутки на Украине скончались еще десять человек, болевших COVID-19. Общая численность умерших на текущий момент составила 880.

Выздоровели от COVID-19 на Украине 13 976 человек, из которых 409 — за минувшие сутки.

Лидируют по численность выявленных случаев SARS-CoV-2 Черновицкая область (3869 случаев), столица Украины, где было подтверждено 3838 случаев заражения коронавирусом, а также Львовская (2658 случаев) и Ровенская области (2 297 случаев).

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что на Кране для отдыха считаются безопасными четыре области — Одесская, Николаевская, Херсонская и Запорожская области.