Рим, , 21:33 — REGNUM В Италии за последние сутки выявили 346 новых случаев заражения коронавирусом, их общее число достигло 236 651 человек. Такие данные приводит 13 июня служба гражданской обороны страны.

Сообщается также, что за сутки в больницах скончалось ещё 55 пациентов с COVID-19, общее число подтверждённых случаев летального исхода достигло 34 301.

Выздоровели и были выписаны из больниц 174 865 пациентов, 1780 из которых — за последние сутки.

Напомним, 13 июня министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа в своём микроблоге в Twitter сообщил, что в стране за последние сутки выявлено 1459 новых случаев заражения коронавирусом.

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