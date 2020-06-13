Анкара, , 21:01 — REGNUM В Турции за последние сутки выявлено 1459 новых случаев заражения коронавирусом. Такие данные привёл 13 июня министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа в своём микроблоге в Twitter.

По его словам, общее число зараженных в стране достигло 176 677. Он также сообщил, что за сутки в больницах Турции скончались ещё 14 пациентов с СOVID-19, общее число подтверждённых случаев летального исхода возросло до 4792.

Он отметил, что за весь период с начала эпидемии в стране излечились и были выписаны из больниц 150 087 пациентов с коронавирусом, 985 из них — за последние сутки.

Как передавало ИА REGNUM, 13 июня на сайте британского правительства сообщалось, что в Великобритании за последние 24 часа выявили 1425 случаев заражения коронавирусом, общее число обнаруженных зараженных в стране достигло 294 375.

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