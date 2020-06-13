Лондон, , 19:32 — REGNUM В Великобритании за последние 24 часа выявили 1425 случаев заражения коронавирусом, общее число обнаруженных зараженных в стране достигло 294 375. Об этом сообщает 13 июня свидетельствуют опубликованные на сайте британского правительства данные.

По данным министерства, за тот же период количество скончавшихся от COVID-19 в стране увеличилось на 181, а их общее число составило 41 662.

Как передавало ИА REGNUM, 13 июня министерство здравоохранения Сербии сообщило, что в стране за последние сутки выявили 76 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 12 251 человек.

Читайте также: Число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 в Сербии превысило 12,2 тыс.